Cruzeiro joga melhor, mas fica no empate sem gols com o Grêmio

Sufoco no Grêmio, mas nada de gol. O Cruzeiro emparedou o time de Porto Alegre em partida pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, mas não passou de um empate em 0 a 0 em uma tarde de forte calor na capital mineira e de boas defesas do goleiro Marcelo Grohe.

O resultado foi ruim para as duas equipes, mas pior para o Grêmio que, com 52 pontos, fica cada vez mais distante do título - o líder Corinthians tem 61 e o vice Atlético Mineiro, 56. O Cruzeiro vai a 37 e segue mais próximo da zona de rebaixamento que do grupo dos quatro melhores colocados na tabela de classificação.

O Cruzeiro dominou o primeiro tempo e teve pelo menos quatro boas chances de gol antes do intervalo. Logo aos 5 minutos, Fabiano avançou pela direita e rolou para trás. Allano tentou, mas jogou para fora. Aos 20, Fabiano chutou para boa defesa de Marcelo Grohe. No minuto seguinte, bomba de Leandro Damião no travessão.

O Grêmio teve a sua melhor chance na etapa inicial em cobrança de falta de Rafael Galhardo. O jogador colocou na área e Geromel, de cabeça, por pouco não abriu o placar. E Marcelo Grohe salvou novamente o Grêmio aos 39 minutos em chute de Allano, que passou por dois e bateu colocado.

O time do técnico Mano Menezes continuou pressionando no segundo tempo, mas em ritmo mais lento. Aos oito minutos, Allano cruzou e Willian cabeceou no pé da trave de Marcelo Grohe. Na primeira vez em que foi acionado na partida, Fábio fez boa defesa aos 22 em chute de Bobô. O Cruzeiro respondeu um minuto depois, em tiro de Willians, para fora.

Aos 40 minutos, mais uma defesa de Marcelo Grohe. Fabrício, pela esquerda, invadiu a área e bateu rasteiro. O goleiro do time gaúcho segurou. Final: Cruzeiro 0 x 0 Grêmio.

Na próxima rodada, a 30.ª, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo dia 14, uma quarta-feira, às 22 horas, sem o atacante Willian, que levou o terceiro cartão amarelo na partida deste domingo. O Grêmio recebe o Santos, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no dia seguinte, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 0 GRÊMIO

CRUZEIRO - Fábio; Fabiano, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Willians (Marcus Vinicius), Henrique, Ariel Cabral, Allano (Gabriel Xavier) e Willian; Leandro Damião (Arrascaeta). Técnico: Mano Menezes.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Wallace, Edinho, Giuliano e Douglas (Maxi Rodriguez); Luan (Bobó) e Pedro Rocha (Fernandinho). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS - Willians, Willian e Henrique (Cruzeiro); Rafael Galhardo, Edinho e Bobô (Grêmio).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA - R$ 800.555,00.

PÚBLICO - 29.294 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).