Cruzeiro joga pelo empate para ir à final do Mineiro Após confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores na última quinta-feira, o Cruzeiro decide neste domingo, contra o Ipatinga, a partir das 16 horas, no Mineirão, uma vaga na final do Campeonato Mineiro. O outro finalista é o Atlético-MG.