Cruzeiro joga sem medo contra o líder Corinthians O técnico do Cruzeiro, Joel Santana, afirmou que o time enfrentará o Corinthians neste domingo "respeitando", mas sem medo do líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o confronto sendo realizado no Pacaembu, o treinador celeste ressaltou que a equipe "jamais" vai temer o rival. A partida, válida pela 11.ª rodada da competição, está marcada para as 16 horas.