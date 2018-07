Cruzeiro joga última esperança de vaga na Libertadores

Segundo Roth, dá para alcançar o Vasco, que é o quarto colocado com 50 pontos e 11 a mais que o Cruzeiro, pois ainda restam 27 pontos para serem disputados nas últimas nove rodadas do Brasileirão. "Vamos fazer o nosso melhor no Rio", promete o treinador, admitindo, no entanto, que enfrentar o Flamengo no Engenhão é páreo duro, ainda mais que o rival vem de uma derrota e ainda não afastou totalmente o risco de rebaixamento.

Para ajudar na dura missão deste sábado no Engenhão, o Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão na vitória de quarta-feira sobre a Portuguesa. Recuperado de contusão, o volante Charles também volta, mas fica como opção no banco de reservas. Em compensação, o meia Souza, o atacante Wellington Paulista e os zagueiros Victorino, Thiago Carvalho e Rafael Donato são desfalques para Roth diante do Flamengo.