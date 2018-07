Cruzeiro joga últimas fichas pela Libertadores contra o rebaixado Joinville O Cruzeiro ainda não jogou a toalha e sonha com a classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. Para isso, precisa vencer o rebaixado Joinville neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda torcer contra Internacional, São Paulo, Santos e Sport.