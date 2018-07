Cruzeiro lamenta chances perdidas e destaca vantagem

O técnico Marcelo Oliveira lamentou a derrota do Cruzeiro por 3 a 2 para o Atlético Mineiro, domingo, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e avaliou que o clássico não foi vencido pelo time que o dominou, mesmo que tenha reconhecido a eficiência do rival para aproveitar as chances de gol. Assim, lamentou as oportunidades perdidas pelos seus jogadores.

"Não levou quem foi melhor, mas não posso esquecer dos méritos de quem faz os gols. O gol é a essência do jogo. O Cruzeiro fez na partida o que sempre faz quando joga em casa, um time guerreiro, com brio, que ataca, envolve e que busca o gol a todo o momento. Lembro-me de quatro chances claras de gols perdidos, duas na trave com o Alisson. Foi um volume muito forte do Cruzeiro. Eles vieram no final ao ataque e em uma falha de marcação nossa fizeram o gol", disse.

Marcelo destacou que o Cruzeiro demonstrou poder de reação após estar perdendo por 2 a 0 e poderia ter virado o placar do clássico, o que acabou não acontecendo. Mesmo assim, lembrou que o time segue com vantagem confortável na liderança do Campeonato Brasileiro, com sete de vantagem para o segundo colocado São Paulo.

"O rival se propôs a jogar bastante fechado, explorando os contra-ataques, indo uma vez ou outra. Tivemos um apagão de cinco minutos, o adversário aproveitou e fez os gols. Tivemos o mérito de reagir, jogando com confiança e tranquilidade nós buscamos o empate e a virada não veio por pouco. Perdemos o jogo, mas não perdemos a diferença na briga da tabela", completou Marcelo.

Batido pelo Atlético-MG, o Cruzeiro volta a entrar em campo na próxima quarta-feira. No Couto Pereira, o time terá pela frente o Coritiba, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.