Cruzeiro lamenta chances perdidas e empate em casa

SETE LAGOAS - O empate diante do Palmeiras, por 1 a 1, no último domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), não foi o resultado que o torcedor e os jogadores do Cruzeiro esperavam. Com apenas um ponto em duas rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe lamentou as chances perdidas e afirmou que merecia uma sorte melhor diante do clube paulista.

"O resultado não foi bom porque criamos inúmeras chances e fizemos por merecer a vitória, mas não tivemos a felicidade de colocar a bola para dentro. O Palmeiras deu um chute no gol e teve a felicidade de marcar, mas futebol é assim e vamos continuar firmes em busca da primeira vitória", declarou o volante Leandro Guerreiro.

O retrato das falhas nas finalizações do Cruzeiro foi um lance envolvendo o atacante Anselmo Ramon, que estreava com a camisa do clube. No segundo tempo, ele recebeu ótimo passe de Wallyson e sozinho, sem goleiro, se atrapalhou com a bola, que saiu pela linha de fundo.

"Nós perdemos um gol de uma forma difícil de se ver no futebol, que foi o gol que o Anselmo Ramon perdeu, com três, cinco minutos do segundo tempo. É um lance perigoso, porque é um menino de 21 anos, que pode, num lance desse aí, sofrer uma pressão muito grande dentro do jogo e se queimar", afirmou o técnico Cuca.

No entanto, o próprio Anselmo Ramon se recuperou e minutos depois marcou o gol que garantiu o ponto cruzeirense. "Ele teve personalidade, teve competência, jogou muito bem, a ponto de ser o autor do gol de empate e ter tido outras oportunidades até para virar o jogo. Então, é lamentar o gol que ele perdeu, mas parabenizar pela personalidade que ele teve durante do jogo", completou Cuca.

