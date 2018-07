Cruzeiro lamenta virada, mas promete deixar logo a zona de rebaixamento

Com Mano Menezes suspenso, o auxiliar técnico Sidnei Lobo foi o responsável por comandar o Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no último domingo, em Cariacica (ES), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ele admitiu toda sua decepção com o resultado negativo, ainda mais que o seu time esteve em vantagem no placar até os 38 minutos do segundo tempo, quando a equipe carioca conseguiu empatar o jogo.

"Claro que a gente está triste, principalmente pelo jogo que nós fizemos hoje. Tínhamos o propósito de vir aqui, levar os três pontos e já dar um passo importante para sair dessa situação. Infelizmente não conseguimos, estivemos bem próximos de conseguir a vitória, mas não aconteceu", disse.

Apesar da derrota, Sidnei Lobo aprovou a atuação do Cruzeiro diante do Flamengo. E na sua avaliação, o time demonstrou potencial para logo deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

"A equipe demonstrou um poderio muito grande e poderia ter feito mais gols aqui hoje. Tivemos uma conversinha rápida, o Mano Menezes também vai falar com os jogadores durante a semana e tenho certeza que, pelo que eles fizeram hoje, nós vamos sair dessa situação", afirmou.

Com o revés, o Cruzeiro é o 17º colocado no Brasileirão, com 30 pontos. O time mineiro agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira vai visitar o Corinthians, no Itaquerão, no duelo de ida das quartas de final.