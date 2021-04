Cruzeiro leva gol de jogador lesionado, perde e fica com vaga ameaçada no Mineiro

O Cruzeiro teve sua sequência de três vitórias no Campeonato Mineiro encerrada, neste domingo, com a derrota para o Pouso Alegre, por 1 a 0, no estádio Manduzão, pela décima e penúltima rodada da competição. O gol foi marcado por Paulo Henrique aos 44 minutos do primeiro tempo.

No lance, ele se chocou com o goleiro Fábio e, mesmo lesionado e mancando, conseguiu tocar a bola para as redes. O resultado até manteve o Cruzeiro no G-4, em terceiro lugar com 17 pontos, mas viu o Tombense encostar com a mesma pontuação e até mesmo o Pouso Alegre chegar, no quinto lugar com 15 pontos. O time do técnico Felipe Conceição poderia ter se classificado se tivesse vencido.

O primeiro tempo foi sonolento. Emoção só aos 44 minutos, quando o Pouso Alegre surpreendeu e abriu o marcador. Matheus Sousa roubou a bola no campo de defesa e lançou para Paulo Henrique. O atacante saiu por trás da zaga, se livrou de Fábio e, mesmo mancando após sentir lesão, bateu para o fundo das redes.

Dois minutos depois, o camisa 9 foi substituído por Johnny. "Eu já estava fazendo um tratamento porque sai no jogo passado sentindo algumas dores. No lance a bola acabou ficando um pouco longa e eu acreditei que dava pra chegar antes do Fábio. Quando eu driblei ele, ele acabou acertando meu pé. Fiquei sem o pé de apoio, acabei fazendo muita força, porque vi que a bola ia para fora. Achei que dava conta de chegar com o pé só e consegui tocar na bola para fazer o gol", explicou o herói do Pouso Alegre.

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou a sofrer com o gramado e também com a falta de futebol. Para piorar, o atacante Rafael Sóbis recebeu seu terceiro cartão amarelo, logo aos 2 minutos, e ficou suspenso para a rodada final.

O Cruzeiro ainda tentou com Airton, mas Cairo fez grande defesa. Já a chance de Marcelo Moreno assustou, mas foi para fora.

Na 11ª rodada, o Cruzeiro receberá a Patrocinense no domingo, às 16 horas, no Mineirão, enquanto o Pouso Alegre fará duelo de seis pontos contra o Tombense no mesmo dia e horário, em Tombos.