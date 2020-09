Cruzeiro leva gol no fim, cede empate ao CRB e chega a 5 jogos sem vitória

O Cruzeiro segue em situação complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no encerramento da oitava rodada, o time de Enderson Moreira saiu na frente, mas levou gol no minutos finais e cedeu ao CRB o empate por 1 a 1, no Mineirão. Assim, a equipe mineira chegou a cinco jogos seguidos sem vencer.

Apesar do empate, o resultado foi suficiente para o time mineiro deixar a zona de rebaixamento, chegando a cinco pontos, na 16ª colocação. Saiu da zona da degola, mas tem um jogo a mais - 8 a 7 - do que o Figueirense, também com cinco pontos e agora abrindo a zona de risco, em 17º lugar. O CRB, com 13 pontos, é o sétimo colocado.

A equipe alagoana contou novamente com gol do centroavante Léo Gamalho, artilheiro da Série B com sete gols. Carrasco do Cruzeiro, o matador já marcou quatro gols contra os mineiros este ano. Pela Copa do Brasil, foram dele os dois gols na vitória por 2 a 0 no jogo de ida e um no empate por 1 a 1, na volta.

Nesta segunda, o Cruzeiro começou a partida com postura diferente das últimas rodadas, assumindo o protagonismo do jogo e tentando pressionar o adversário. Apesar de não demonstrar muita superioridade técnica, o time da casa tinha mais volume de jogo e abriu o placar ainda antes do intervalo. Aos 36 minutos, Felipe Machado cobrou escanteio da direita e Marcelo Moreno marcou de cabeça na pequena área.

Na segunda etapa, o Cruzeiro diminuiu o ritmo e não conseguiu mais levar perigo ao gol defendido por Victor Souza. Aos poucos, o CRB foi entrando no jogo em busca do empate.

Já no final, aos 39 minutos, brilhou novamente a estrela do artilheiro Léo Gamalho. Ele aproveitou bobeada de Felipe Machado e Ariel Cabral na saída de bola e finalizou com chute cruzado na saída de Fábio, deixando tudo igual no Mineirão.

O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Vitória no Mineirão, pela nona rodada da Série B. O CRB só joga na quarta-feira, dia 14 de setembro, contra o Paraná, na Vila Capanema, em Curitiba, pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 1 CRB

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá (Manoel) e Matheus Pereira; Henrique (Ariel Cabral), Felipe Machado e Maurício (Rafael Luiz); Airton (Régis), Marcelo Moreno (Thiago) e Arthur Caíke. Técnico: Enderson Moreira.

CRB - Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Washington e Diego Torres (Bill); Magno Cruz (Felipe Menezes), Léo Gamalho (Lucas Mendes) e Luidy (Alisson Safira). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Marcelo Moreno, aos 36 minutos do primeiro tempo. Léo Gamalho, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cacá e Marcelo Moreno (Cruzeiro); Igor (CRB).

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).