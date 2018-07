Cruzeiro libera mais um lateral e Diego Renan vai para o Vitória

Formado na base celeste, Diego Renan chegou a ser titular absoluto do Cruzeiro por diversos momentos entre 2009 e 2012. No ano seguinte, foi emprestado para o Criciúma. Na temporada passada, foi peça importante na conquista do acesso do Vasco na Série B do Brasileirão. Desde então, entretanto, estava sem clube, treinando separadamente em Minas.

No início do semana, o Cruzeiro também já havia liberado outro lateral, Gilson, que foi para a Ponte Preta. Destaque do América-MG na temporada passada, ele foi reincorporado ao elenco celeste no início do ano, mas acabou sendo pouco aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira no Campeonato Mineiro.

Como contratou três laterais-esquerdos só este ano (o chileno Mena, Pará e mais recentemente Fabrício, ex-Inter), o Cruzeiro ainda vai liberar mais um jogador da posição. Breno Lopes, que nem jogou este ano, estaria na mira do Avaí para jogar a Série B.