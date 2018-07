Cruzeiro libera zagueiro Fabrício para acertar com o Fluminense

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro divulgou uma nota em seu site oficial para confirmar que acertou, na manhã desta terça-feira, a rescisão de contrato do zagueiro Fabrício Carioca. O jogador, que disputou apenas duas partidas pelo time mineiro, estava emprestado para defender a equipe até o final deste ano.

Ao anunciar a saída de Fabrício, que chegou ao clube em janeiro passado, o Cruzeiro confirmou que o atleta foi liberado para acertar a sua transferência para o Fluminense. O time carioca, porém, ainda não anunciou oficialmente a contratação do zagueiro, fato que poderá ocorrer nos próximos dias.

Nascido no Rio de Janeiro, Fabrício, de 21 anos, iniciou a sua carreira profissional no Flamengo em 2008 e teve passagens por Paraná e Hoffenheim, da Alemanha, antes de se transferir para o Palmeiras, time que ele defendeu no ano passado.

O defensor chegou a ser incluído pelo técnico Cuca na lista de 25 jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores, da qual o time mineiro acabou eliminado após ser surpreendido pelo Once Caldas, da Colômbia.