Cruzeiro lidera indicações ao prêmio do Brasileirão

Os nomes dos vencedores de cada posição serão divulgados em festa no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro. O argentino Conca, do Fluminense, é o favorito para ser eleito o craque do Brasileirão.

O meia Bruno César, do Corinthians, concorre ao prêmio de revelação ao lado de Dedé, do Vasco, e Neto, do Atlético-PR. O jogador corintiano também se destacou, ao lado de Dedé, como único jogador a concorrer a prêmios de três categorias diferentes. Bruno César está brigando também pelo título de melhor meia-esquerda e ao de Craque da Galera, enquanto o vascaíno concorre ao de melhor zagueiro direito e também ao de Craque da Galera.

Mano comentou a possibilidade de alguns dos jogadores indicados na lista serem convocados para a seleção. "Já temos a presença de alguns nomes, e vamos dar chances para quem merecer. Retornaremos aos trabalhos em fevereiro de 2011 e farei mais algumas observações", ressaltou o treinador.

O árbitro Sandro Meira Ricci, envolvido na polêmica do pênalti no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, no Pacaembu, concorre ao prêmio de melhor juiz ao lado de Paulo César de Oliveira e Carlos Eugênio Simon.

No evento do próximo dia 6, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará uma homenagem especial para o atacante Ronaldo, do Corinthians.

A torcida do Bahia também será homenageada no evento, pelo fato de ter levado mais de 400 mil torcedores ao estádio, ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo sem a Fonte Nova, demolida recentemente. Os campeões da Copa de 1970 também receberão uma homenagem pelos 40 anos da conquista.

Confira os finalistas do prêmio Craque do Brasileirão 2010 por posição:

Goleiro

Fábio (Cruzeiro)

Jefferson (Botafogo)

Vitor (Grêmio)

Lateral-direito

Jonathan (Cruzeiro)

Léo Moura (Flamengo)

Mariano (Fluminense)

Zagueiro direito

Alex Silva (São Paulo)

Chicão (Corinthians)

Dedé (Vasco)

Zagueiro esquerdo

Leandro Eusébio (Fluminense)

Miranda (São Paulo)

Réver (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo

Kléber (Internacional)

Diego Renan (Cruzeiro)

Roberto Carlos (Corinthians)

Volante direito

Fabrício (Cruzeiro)

Jucilei (Corinthians)

Willians (Flamengo)

Volante Esquerdo

Arouca (Santos)

Elias (Corinthians)

Marcos Assunção (Palmeiras)

Meia-direita

D''Alessandro (Internacional)

Montillo (Cruzeiro)

Paulo Baier (Atlético-PR)

Meia-esquerda

Bruno César (Corinthians)

Conca (Fluminense)

Douglas (Grêmio)

Atacante 1

Eder Luís (Vasco)

Jonas (Grêmio)

Thiago Ribeiro (Cruzeiro)

Atacante 2

Kléber (Palmeiras)

Loco Abreu (Botafogo)

Neymar (Santos)

Craque da Galera

Bruno César (Corinthians)

Conca (Fluminense)

Dedé (Vasco)

Técnico

Cuca (Cruzeiro)

Muricy Ramalho (Fluminense)

Renato Gaúcho (Grêmio)

Revelação

Bruno César (Corinthians)

Dedé (Vasco)

Neto (Atlético-PR)

Árbitro

Carlos Eugenio Simon

Paulo César de Oliveira

Sandro Ricci