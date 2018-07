Cruzeiro luta para terminar mais uma rodada na ponta O Cruzeiro recebe o Santos neste domingo, a partir das 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, disposto a ficar mais uma rodada na liderança do Brasileirão, conquistada na última quarta-feira com uma vitória sobre o Criciúma e uma ajudinha do arquirrival Atlético-MG, que empatou com o Botafogo. Mas o técnico Marcelo Oliveira ainda tem uma dúvida para armar o time que entrará em campo diante do adversário santista.