Cruzeiro mantém time para poder enfrentar Corinthians Mesmo sem conseguir uma vitória diante do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai entrar em campo nesta quarta-feira, para encarar o Corinthians, com praticamente a mesma formação que enfrentou o time carioca. A única alteração para a partida da 31ª rodada, marcada para começar às 22 horas, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), será na defesa cruzeirense.