'Cruzeiro merecia resultado melhor', diz Celso Roth

"Acho que, pelo segundo tempo, nós fizemos por onde merecer até um resultado melhor, mas no último toque, na definição, nós erramos", avaliou o treinador. "O Flamengo iniciou como nós sabíamos, pressionando, velocidade, ultrapassagens, e nós com um probleminha na marcação. Quando nós acertamos a marcação, isso aos dez minutos do primeiro tempo, nós equilibramos o jogo".

Para Roth, o Cruzeiro já vem merecendo melhores resultados há algumas rodadas. "O Cruzeiro vem mantendo um equilíbrio tático e técnico muito grande desde a partida contra o Vasco. Nós merecíamos um resultado melhor contra o Vasco, merecíamos um resultado melhor contra o Internacional", afirmou.

"O Cruzeiro está tendo atuações muito boas, muito equilibradas, poderia estar hoje com um resultado melhor. E quem está de parabéns são os jogadores. É difícil manter esse equilíbrio e o Cruzeiro, mesmo que os resultados não sejam lá como a gente gostaria, em termos de atuação pelo menos está me agradando".

Com o empate, o Cruzeiro chegou aos 40 pontos e praticamente acabou com suas chances de brigar por uma vaga no G4, que concede vaga na Copa Libertadores. Por outro lado, o time pôs fim ao fantasma do rebaixamento. Está agora a 13 pontos do Sport, primeira equipe dentro da zona da degola.