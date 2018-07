Cruzeiro minimiza eventual suspensão de Cuca

Expulso na partida contra o Corinthians, o técnico Cuca será julgado pelo STJD nesta sexta-feira e corre o risco de ser punido com suspensão nas últimas duas partidas do Cruzeiro no Brasileirão. A ameaça de punição, no entanto, não assusta os jogadores, que minimizaram um eventual gancho do treinador.

"É complicado jogar sem o Cuca, sem a figura dele do lado. Mas até nisso o Cruzeiro montou um elenco forte e bom. Tem um substituto à altura, que é o Cuquinha, irmão dele. Se não for o Cuca, vai o Cuquinha, e dará conta do recado porque entende de futebol tanto quanto o Cuca. Isso não vai ser um fator de preocupação dentro de campo", garantiu o zagueiro Edcarlos.

O atacante Thiago Ribeiro também mostrou confiança no auxiliar de Cuca. "Não acredito que o Cuca seja suspenso, mas se for, tem o Cuquinha, o Robson (Gomes), o Eudes (dos Santos). Para a gente não muda nada, porque independentemente do que aconteça, temos que vencer, mesmo se formos com apenas 11 atletas para o jogo, sem ninguém no banco", afirmou.

O lateral-direito Jonathan, por sua vez, pediu concentração aos jogadores e minimizou a eventual punição. "Situação chata, o jogo é importante, penso que esse julgamento deveria acontecer depois do campeonato. Mas nosso pensamento é somente no Flamengo, se o Cuca não puder estar no banco, teremos que fazer nossa parte dentro de campo".

Além de Cuca, o zagueiro Gil e o meia Gilberto também serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira. Os dois jogadores também foram expulsos na partida contra o Corinthians.