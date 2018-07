Cruzeiro minimiza problema de Dedé, mas vê Arrascaeta como dúvida

O Cruzeiro venceu o Santos por 1 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, mas o time deixou a partida com duas baixas: o zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta foram substituídos durante o confronto por causa de lesões. Inicialmente, porém, só a situação do uruguaio preocupa o departamento médico do clube, deixando em dúvida a sua participação nos próximos compromissos do time.

Dedé foi substituído pelo equatoriano Kunty Caicedo ainda no intervalo da partida por causa de dores no joelho esquerdo. Após sofrer com graves lesões nos últimos anos, o jogador vem enfim ganhando uma sequência de jogos no Cruzeiro - o duelo com o Santos foi o seu quarto em 2017, sendo o terceiro como titular.

"O Dedé está com uma dor no joelho esquerdo, diferente do joelho que ele passou por cirurgia, que foi o direito. Foi apenas uma dor, um processo inflamatório. Ele passará por uma reavaliação, mas acredito que não precisará ficar fora das atividades", afirmou Walace Espada, médico do Cruzeiro.

Já Arrascaeta precisou ser trocado aos 13 minutos do segundo tempo após sofrer uma entrada dura de Copete - Thiago Neves, o autor do gol da vitória, entrou no seu lugar. O médico cruzeirense também explicou a situação do uruguaio.

"O De Arrascaeta sofreu um trauma torcional no joelho direito e está com uma dor na face medial na mesma região. Será reavaliado nesta segunda-feira, possivelmente com um exame de imagem", afirmou.

Após superar o Santos, o Cruzeiro volta as suas atenções para a Copa do Brasil, na qual enfrentará a Chapecoense nesta quinta-feira, em Chapecó, no jogo de volta das oitavas de final - venceu na ida por 1 a 0. Em seguida, pelo Brasileirão, a equipe também enfrentará o time catarinense no próximo domingo, no Mineirão, pela quarta rodada.