Cruzeiro mira empenho coletivo em casa para segurar elenco renomado do Flamengo

As duas boas vitórias obtidas nas últimas partidas não tranquilizaram o Cruzeiro para enfrentar o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O foco de concentração, contudo, mudou. Se antes a preocupação era com a dificuldade em obter uma boa sequência de resultados, algo minimizado com os triunfos sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, agora ela vem com a própria qualidade do adversário.

Com 20 pontos na tabela de classificação, três atrás do próprio Flamengo, o Cruzeiro pode até ultrapassar o adversário se vencer neste domingo. Mas, para isso, precisa trabalhar coletivamente para segurar nomes como os meias Everton Ribeiro e Diego, como antecipa o técnico Mano Menezes.

"São jogadores muito bons. É desnecessário falar sobre eles. Eles construíram suas trajetórias com méritos. E tem muitos deles lá", elogiou o treinador. "Não adianta marcar individual. Nosso time marca por setor, tem que ser concentrado, até porque você não consegue marcar jogadores assim por 90 minutos. Precisamos minimizar isso e fazer com que nossos jogadores joguem em cima deles e, também, oferecer preocupação a eles, para que eles fujam um pouco de suas características".

Para o importante duelo, o Cruzeiro segue sem contar com o lateral-direito Ezequiel, que sofre com dores no púbis. Arrascaeta e Manoel até voltaram a treinar, mas ainda não têm condições de jogo. Lucas Romero, assim, deve seguir improvisado na lateral, abrindo uma vaga para Lucas Silva no meio de campo. Suspenso, Henrique será substituído por Ariel Cabral.