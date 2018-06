Cruzeiro muda de foco e Sassá admite meta de ser artilheiro do Brasileiro

O Cruzeiro cumpriu sua meta de garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores como líder do grupo. Agora, até a parada para a Copa do Mundo, a meta é somar o máximo possível de pontos no Campeonato Brasileiro. Para Sassá, um objetivo paralelo também ganha força: ser artilheiro da competição nacional.

"Se eu falar para você que não penso nisso (ser artilheiro do Brasileirão), estou mentindo. Mas tenho que estar focado em ajudar, correr, porque quando sobrar, tem que botar para dentro para a gente chegar perto dos caras que estão lá na frente", declarou em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Para buscar esta meta, Sassá não contará nas próximas rodadas com um de seus principais "garçons", já que Arrascaeta se apresentou à seleção uruguaia. "Nosso time tem bastante gente de qualidade, o problema não vai ser a bola chegar. E quando isso acontecer, tem que estar preparado", avaliou o atacante.

A vitória de terça-feira sobre o Racing, por 2 a 1, no Mineirão, deu ao time celeste a classificação como líder do Grupo E. Para manter o embalo, a tarefa agora é vencer o Santos no domingo, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

"Nosso primeiro objetivo, alcançamos. Agora, é focar até a parada do Brasileiro para seguir nessa crescente que estamos", projetou Sassá. "Uma das nossas metas é ficar ali na parte de cima, entre os quatro ou cinco primeiros, até a Copa. Vamos ter a parada e precisamos focar nos jogos que restam para termos um bom desempenho."