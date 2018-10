Cruzeiro não deve ter Arrascaeta na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians

O Cruzeiro deve ter um importante desfalque na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. O técnico Óscar Tabárez divulgou nesta sexta-feira a lista final de convocados para os próximos dois jogos da seleção uruguaia com uma péssima notícia para o torcedor cruzeirense. O meia Arrascaeta apareceu entre os 22 chamados e deve desfalcar o time celeste nas duas partidas da decisão.

Arrascaeta havia sido citado entre os 25 em uma lista de pré-convocados por Tabárez. Porém, com o avanço do Cruzeiro à decisão da Copa do Brasil, o próprio meia manifestou o desejo de ser liberado. Tabárez, no entanto, exerceu o direito de contar com o jogador nos amistosos, por acontecerem em datas Fifa, e o manteve entre os chamados.

O Cruzeiro inicia a decisão da Copa do Brasil diante do Corinthians quarta-feira que vem, no Mineirão. Dois dias depois, o Uruguai encara a Coreia do Sul em Seul. No dia 16, a seleção celeste pega o Japão em Saitama. E no dia seguinte, corintianos e cruzeirenses voltam a se enfrentar, desta vez em São Paulo, na finalíssima do torneio brasileiro.

Diante deste cenário, Arrascaeta deverá desfalcar o Cruzeiro nas duas partidas da decisão. A diretoria do clube mineiro ainda pode tentar uma última investida junto à Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Curiosamente, por outro lado, Tabárez liberou o volante Carlos Sánchez dos amistosos. O Santos realizou um pedido formal junto à AUF e o jogador, incluído na lista inicial, ficou fora da relação de 22 convocados. Com isso, está livre para reforçar o time alvinegro no clássico diante do mesmo Corinthians, no próximo dia 13, pelo Brasileirão.

O goleiro Martín Silva, do Vasco, foi mantido na lista e desfalcará o Vasco no Brasileirão. Já o atacante Luis Suárez, do Barcelona, foi liberado por Tabárez para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho. Caso isso aconteça antes do previsto, o jogador pode ficar novamente à disposição da seleção.

Veja a lista de convocados do Uruguai

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa-POR), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio-ITA), Marcelo Saracchi (RB Leipzig) e Diego Laxalt (Milan).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Arsenal), Matías Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven), Federico Valverde (Real Madrid), Camilo Mayada (River Plate) e Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro).

Atacantes: Jonathan Rodríguez (Santos Laguna), Cristhian Stuani (Girona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e Maximiliano Gómez (Celta).