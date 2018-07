Cruzeiro não tem tempo para lamentar, diz Bruno Rodrigo

BELO HORIZONTE - Ser eliminado com um gol sofrido nos instantes finais de uma partida, como aconteceu com o Cruzeiro na derrota para o Flamengo por 1 a 0, na noite de quarta, pode aumentar a decepção, mas Bruno Rodrigo alertou os companheiros de time para que se esqueçam logo da queda nas oitavas de final da Copa do Brasil, evitando que a tristeza não atrapalhe a sequência do time no Campeonato Brasileiro.

"Infelizmente aconteceu isso aí e ficamos muito tristes. Mas agora é pensar no Brasileiro, que a gente está em primeiro e tem que estar forte, porque tem jogo já no final de semana. Então, bola para frente e foco total no Brasileiro agora", afirmou o zagueiro.

Se caiu precocemente na Copa do Brasil, o Cruzeiro faz, até agora, excelente campanha no Campeonato Brasileiro. O time lidera o torneio nacional com 31 pontos somados em 16 rodadas. Bruno Rodrigo avaliou que a queda aumenta a obrigação do time no Campeonato Brasileiro.

"Não tem tempo de lamentar. Temos que estar preparados, porque a gente tem que buscar esse título. É nossa obrigação, a torcida do Cruzeiro merece e a gente vai fazer de tudo para conquistar esse título", concluiu o jogador cruzeirense, na expectativa de que o time se reabilite neste domingo, quando receberá o Vasco, às 18h30, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.