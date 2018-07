Cruzeiro não terá lateral Everton para pegar o Boa O volante Everton, que vem atuando improvisado como lateral-esquerdo desde o ano passado, vai desfalcar o Cruzeiro diante do Boa, neste domingo, às 16h, em Varginha. O jogador, peça importante no esquema tático de Marcelo Oliveira, está com dores no joelho esquerdo e vai ser preservado pelo departamento médico.