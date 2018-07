Cruzeiro nega interesse em Rodrigo Souto e abre caminho para o Palmeiras

Próximo de um acerto com o Palmeiras, o volante Rodrigo Souto retorna ao Brasil entre terça-feira à noite e quarta pela manhã e até o fim da semana decide seu futuro. A intenção do jogador é retornar ao futebol brasileiro, após seu contrato com o Jubilo Iwata, do Japão, ter se encerrado nesta temporada. Além do Palmeiras, que está em negociações avançadas com o atleta, um dos clubes que chegou a ser comentado de que estaria interessado no jogador é o Cruzeiro, mas o clube mineiro nega.

"Não temos interesse algum nele. Não sei de onde saiu essa história. O Rodrigo Souto é um bom jogador, mas jamais pensamos em sua contratação", garantiu o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, em entrevista ao Estado.

O empresário do jogador, Bruno Paiva, se esquivou sobre o assunto. "O Rodrigo chega hoje e vamos conversar para decidir o seu futuro. Acredito que até o final da semana já tenhamos decidido tudo. Existem alguns clubes interessados nele e vamos analisar todas as propostas."

O Palmeiras já acertou salários com o jogador, mas ainda faltam alguns detalhes para ocorrer o acerto. Rodrigo Souto tem 29 anos e já defendeu, entre outros clubes, Santos e São Paulo.

Até o momento, o time alviverde acertou a contratação do goleiro Fernando Prass e do lateral-direito Ayrton.