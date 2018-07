Cruzeiro nega ter recebido contato do Palmeiras por Dedé

O Cruzeiro negou nesta segunda-feira ter recebido proposta do Palmeiras pela contratação do zagueiro Dedé. O defensor interessava ao clube paulista para poder reforçar um setor que sofreu com o baixo rendimento dos atletas em 2015, tanto é que a diretoria já trouxe para o próximo ano Edu Dracena, ex-Corinthians, e Roger Carvalho, que atuava pelo Botafogo.

Dedé, revelado pelo Vasco, tenta se recuperar de cirurgia no joelho e tem contrato com o clube até abril de 2017. "Nossa diretoria jamais foi procurada ou consultada pela Sociedade Esportiva Palmeiras, no que diz respeito ao zagueiro Dedé", disse o Cruzeiro em nota oficial publicada no site. O mesmo texto nega que o time mineiro tenha recebido proposta do futebol chinês pelo atacante Willian.

O Palmeiras até agora contratou sete jogadores e tem o oitavo, o volante Jean, encaminhado para ter o anúncio oficial nos próximos dias. Até agora a equipe do técnico Marcelo Oliveira confirmou as chegadas do goleiro Vagner, dos zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, do volante Rodrigo, dos meias Régis e Moisés, do atacante Erik.