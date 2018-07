Cruzeiro nega ter recebido proposta para negociar Dedé

Dedé estaria na mira da Juventus, atual tricampeã italiana, por conta do valor pedido pelo Cruzeiro: 15 milhões de euros. Na avaliação da imprensa da Itália, o zagueiro seria a melhor opção para a temporada pelo melhor custo/benefício, já que o clube estaria com pouco dinheiro em caixa para reforçar seu elenco.

O time brasileiro, contudo, deixou claro que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo defensor. "No momento, nenhuma equipe do futebol internacional apresentou qualquer proposta para adquirir o zagueiro", revelou o clube. "O Cruzeiro só abrirá mão de Dedé caso surja uma proposta nos valores definidos anteriormente".

A equipe mineira revelou ainda que, após tirar o zagueiro do Vasco no ano passado, tinha a meta de negociá-lo depois da Copa do Mundo - o time torcia pela convocação de Dedé para a seleção brasileira, em busca de maior valorização.

"No acordo firmado entre todas as partes, ficou definido que após a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o jogador poderia ser vendido para outro clube pelo valor fixado de 15 milhões de euros", disse o clube, que havia rejeitado oferta de 16 milhões de euros do Zenit, da Rússia, antes da Copa.