Cruzeiro negocia clássico com Atlético em Uberlândia

O clube fará uma reunião na quarta-feira com representantes da Polícia Miliar, do Corpo de Bombeiros, do Procon e da Prefeitura Municipal para decidir sobre a proposta do jogo em Uberlândia. Inicialmente, o clássico não tem sede definida pela CBF.

Como o Mineirão está em obras para a Copa do Mundo de 2014, as duas equipes mineiras disputaram o confronto do primeiro turno do Brasileirão na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no dia 1.º de agosto. Na ocasião, somente os torcedores do Atlético compareceram ao estádio.

Nas últimas rodadas, o Cruzeiro tem alternado suas partidas entre o Parque do Sabiá e a Arena do Jacaré. Se for confirmada a proposta, o time cruzeirense terá disputado até o fim do campeonato oito jogos em Uberlândia. Até agora foram quatro partidas, com vitórias sobre Corinthians, Flamengo, Internacional e Fluminense.