Cruzeiro oferece ingressos para final a R$ 1 mil ao Atlético-MG

Após o imbróglio que levou o Cruzeiro a desistir de ingressos para sua torcida na primeira partida da final da Copa do Brasil , a diretoria celeste informou nesta terça-feira que os torcedores do arquirrival Atlético-MG terão que pagar R$ 1 mil para assistirem ao jogo de volta. Em reunião na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF), representantes da Raposa informaram ainda que o time vai disponibilizar 2.736 ingressos para os adversários.

A partida de volta será no Mineirão, que tem capacidade para pouco mais de 62 mil pessoas, sendo que a carga de bilhetes para o jogo é de 60 mil. Até ontem já haviam sido vendidos pouco mais de 35 mil ingressos para sócios do Cruzeiro e na próxima segunda-feira terão início as vendas nas bilheterias, mas os ingressos mais baratos, de R$ 200, já estão esgotados.

Apesar de o Cruzeiro informar quantas entradas serão oferecidas ao Atlético, o total deve ser definido hoje durante vistoria que integrantes da Polícia Militar farão no setor roxo do estádio, destinado aos atleticanos, para verificar itens como o isolamento para separar as torcidas.

No primeiro jogo, realizado no estádio Independência, a Raposa reivindicava 2.331 ingressos, equivalentes a 10% da capacidade da arena, mas a PM definiu que, por questão de segurança, o setor destinado aos torcedores celestes só comportaria 1.871 pessoas, o que levou a diretoria do Cruzeiro a abrir mão da presença de sua torcida no confronto.

A direção do Atlético ainda não se manifestou sobre o caso e disse que vai se pronunciar até três dias antes da partida, como prevê o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, ontem, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, ironizou a questão, também usando as regras da entidade.

“Temos o regulamento geral da competição que nos dá o direito de fazer esse preço. Nosso sócio torcedor, para ter acesso a ingresso mais barato, é só depois de um mês que ele adere. Nosso torcedor que não é sócio vai pagar esse mesmo preço (R$ 1 mil)”, disse. “Se eles entrassem como sócios, teriam condições (de comprar bilhetes mais baratos). Mas não houve tempo”, acrescentou, referindo-se à torcida alvinegra.