Cruzeiro oficializa contratação de zagueiro e empresta Caicedo ao Barcelona-EQU

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira - véspera da partida contra o Fluminense, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro - a contratação do zagueiro Digão, que atuava pelo Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador, de 29 anos, assinou vínculo com o clube celeste por três anos.

Digão foi revelado nas categorias de base do Fluminense e, pelo clube carioca, conquistou os títulos brasileiros de 2010 e 2012. O defensor, curiosamente, será companheiro do meia Thiago Neves pela terceira vez na carreira. Ambos já atuaram juntos no time do Rio de Janeiro e no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Os dois jogadores se juntam a outros nomes anunciados pela diretoria cruzeirense em 2017 para reforçar a equipe na temporada. Entre eles, Sassá, ex-Botafogo, estreou recentemente e fez o primeiro gol com a camisa celeste contra o Flamengo, no domingo passado, em jogo realizado em Belo Horizonte. Anteriormente, o meia-atacante Rafael Marques havia deixado o Palmeiras para defender as cores do Cruzeiro.

No mesmo dia em que confirmou a chegada do zagueiro Digão, a diretoria do Cruzeiro anunciou - por meio do diretor de futebol Klauss Câmara - a saída do equatoriano Kunty Caicedo para o Barcelona, de Guayaquil (adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores) por empréstimo de um ano. O jogador havia sido contratado pelo time mineiro no fim do ano passado.

Outro defensor, Manoel foi uma das novidades do treino realizado nesta quarta-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Além dele, o meia uruguaio De Arrascaeta e o atacante Raniel realizaram a primeira atividade junto com o restante do elenco após um longo período entregues ao departamento médico do time celeste, mas somente o segundo viajou com o grupo para o Rio de Janeiro.

Manoel e De Arrascaeta poderão retornar ao time no próximo compromisso da equipe no Brasileirão, neste domingo, em Florianópolis, diante do Avaí, de acordo com a previsão do treinador Mano Menezes.

A comissão técnica do Cruzeiro também divulgou nesta quarta-feira a relação dos 23 jogadores à disposição de Mano Menezes para a partida contra o Fluminense. A principal ausência na lista foi o atacante Rafael Sóbis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Confira a listagem dos 23 atletas cruzeirenses que seguiram para o Rio de Janeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais - Ezequiel, Bryan, Diogo Barbosa e Fabrício

Zagueiros - Arthur, Léo e Murilo

Meio-campistas - Ariel Cabral, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Nonoca e Thiago Neves

Atacantes - Alisson, Rafael Marques, Raniel e Sassá