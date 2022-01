Cruzeiro oficializa contratação do goleiro Rafael Cabral

A direção do Cruzeiro oficializou nesta terça-feira a contratação do goleiro Rafael Cabral, substituto do ídolo Fábio. O jogador de 31 anos foi aprovado nos exames médicos, assinou contrato de três anos e já fez seu primeiro treino com os novos companheiros de clube.

"Com uma trajetória de sucesso pela equipe do Santos, futebol italiano e inglês, o goleiro se junta ao elenco para reforçar nosso time na temporada 2022. Seja bem-vindo, Rafael!", anunciou o Cruzeiro, em suas redes sociais.

Leia Também Ex-Santos, Rafael Cabral desembarca em BH para assinar contrato com o Cruzeiro

Cabral chega ao clube com a dura missão de substituir Fábio, titular absoluto do time nas últimas 17 temporadas. Ídolo da torcida, o goleiro é o jogador que mais partidas jogou pelo time mineiro, com 976 partidas no currículo e agora está perto de fechar com o América-MG. Sua saída do Cruzeiro foi motivo até de um protesto por parte de torcedores.

O novo goleiro foi contratado para ser o titular do técnico Paulo Pezzolano. "Fui muito bem recebido. Todo mundo é muito simpático. Estou muito feliz e empolgado, louco para começar", declarou Cabral às redes sociais do Cruzeiro.

"A expectativa é enorme. O Cruzeiro é um clube gigante. Estou muito empolgado de vir para cá. Estou vindo para construir minha história e fazer de tudo para ajudar a colocar o clube onde ele deve estar. É um clube gigante, uma história de 101 anos. Estou há nove anos na Europa, mas sei da grandeza do clube. Joguei várias vezes contra o clube, contra a torcida, e sei da grandeza do clube. Estou muito contente. Um clube que foi considerado o melhor brasileiro do Século XX, então estou super empolgado", afirmou.

Cabral tem mais experiência jogando fora do Brasil. Em solo nacional, defendeu apenas o Santos, time onde foi revelado, entre 2010 e 2013. Depois se transferiu para o Napoli, pelo qual atuou por cinco temporadas, entre 2013 e 2018.

Na sequência, defendeu as cores da Sampdoria, também da Itália, e do Reading, da segunda divisão do futebol inglês. Lá ele estava no meio da temporada europeia. Assim, voltou ao Brasil em boa forma física, já pronto para entrar em campo.