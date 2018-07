Cruzeiro oficializa empréstimo de Fabrício Bruno para a Chapecoense

Por meio de nota publicada em seu site na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro oficializou o empréstimo do zagueiro Fabrício Bruno para a Chapecoense por uma temporada. O acerto com o time catarinense já era dado como certo e agora foi apenas confirmado pelo clube mineiro.

Desta forma, Fabrício se tornou o segundo jogador emprestado pelo Cruzeiro à Chapecoense, pois anteriormente o zagueiro Douglas Grolli também havia sido cedido desta forma, também por um ano, ao clube que foi atingido pela tragédia aérea que matou 19 de seus jogadores e deixou outros três gravemente feridos em acidente ocorrido no último dia 29 de novembro, na Colômbia.

Com 20 anos de idade, Fabrício Bruno foi promovido ao time profissional cruzeirense no início do ano passado e disputou oito partidas pela equipe, tendo marcado um gol. O seu contrato com a equipe de Belo Horizonte vai até dezembro de 2019, sendo que foi prorrogado por um ano o compromisso anterior firmado com o atleta.

Este é apenas o quatro reforço realmente confirmado da Chapecoense para 2017. Os outros três (Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi) foram oficialmente apresentados na manhã desta quarta-feira.

Nestes próximos dias, novos nomes deverão ser confirmados para o elenco do time catarinense. O meia Dodô, do Atlético-MG, pode ser um deles, sendo que também devem chegar ao clube o volante Andrei Girotto (Kyoto Sanga, do Japão), o lateral-direito Moisés (Grêmio), o lateral-direito uruguaio Zeballos (Defensor, do Uruguai) o lateral-esquerdo Reinaldo e o meia Daniel (ambos do São Paulo), além dos atacantes Wellington Paulista (do Fluminense) e Niltinho (do Criciúma).