Cruzeiro oficializa Henrique e apresenta atacante nesta quinta

A diretoria do Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Henrique, que estava sem clube desde que deixou o Palmeiras após a disputa do último Campeonato Brasileiro. O jogador será apresentado ainda nesta quinta-feira, às 17 horas, na Toca da Raposa II.

Henrique, de 25 anos, iniciou a sua carreira no Flamengo de Guarulhos e depois passou por Lemense, União São João, Cianorte, Chapecoense e Mogi Mirim, clube em que chamou a atenção do Santos, sendo contratado, mas não tendo sucesso na Vila Belmiro. Depois, atuou na Portuguesa, antes de se transferir para o Palmeiras, sendo o vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro.

Antes dele, o Cruzeiro já havia contratado outros três atacantes: Leandro Damião, Joel e Riascos. E o time mineiro também se reforçou com outros sete jogadores para a temporada 2015: os laterais Mena, Pará e Fabiano, o zagueiro Paulo André, os volantes Felipe Seymour e Willians e o meia Arrascaeta.

Ainda nesta quinta-feira, além de apresentar Henrique, o Cruzeiro também vai disputar um jogo-treino contra o Minas Boca na Toca da Raposa II. A atividade servirá para movimentar os jogadores que não participaram do triunfo por 3 a 1 sobre o Guarani de Divinópolis, na última quarta-feira, em Nova Serrana, pelo Campeonato Mineiro.