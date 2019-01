Cruzeiro oficializa Jadson e assina por três anos com o volante

A diretoria do Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira a contratação de Jadson. O volante estava no Fluminense e, após a realização de exames médicos e físicos, assinou contrato com o clube mineiro por três anos.

"Estou contente, me sentindo muito bem e a expectativa é a melhor possível. Espero poder ter um 2019 bastante produtivo. Vou procurar ajudar os meus companheiros e fazer com que o Cruzeiro se torne ainda mais competitivo do que já é", disse Jadson ao site oficial do Cruzeiro.

Como parte da negociação para se reforçar com Jadson, o Cruzeiro cedeu em definitivo o volante Bruno Silva ao Fluminense. O meio-campista passou um ano no clube mineiro, após se destacar na temporada 2017 pelo Botafogo, mas não conseguiu se firmar entre os titulares.

Jadson iniciou a sua carreira no Botafogo, tendo sido campeão carioca em 2013. O volante se transferiu posteriormente para a Udinese, também tendo passagens por Athletico-PR - foi campeão estadual em 2016 -, Santa Cruz e Ponte Preta, antes de chegar ao Fluminense no início de 2018.

"A torcida pode esperar um jogador versátil e com muita força de vontade em campo. Sou um atleta que se doa muito pelo time, pelo grupo e pela torcida", declarou o meio-campista de 25 anos, que foi elogiado pelo técnico Mano Menezes em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Jadson é um jogador que a gente observou durante o ano, já tínhamos visto jogar pela Ponte Preta no ano anterior. É um jogador que pode fazer a terceira função, é um volante de mais saída, de mais chegada. A gente busca encontrar jogadores que possam dar maneiras diferentes de a equipe jogar. É um jogador de muita movimentação, de alta taxa de trabalho, hoje a gente procura jogadores que têm intensidade de trabalho maiores. Vejo com esses olhos as características dele", afirmou o treinador do Cruzeiro.