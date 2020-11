Cruzeiro oficializa retorno de Rafael Sóbis até o fim de 2021

O atacante Rafael Sóbis, de 35 anos, acertou seu retorno para uma segunda passagem pelo Cruzeiro. Após jogar no clube mineiro entre 2016 e 2018, o atleta passou por Internacional e Ceará e, agora, volta ao time comandado por Felipão para atuar na série B. O contrato vai até o fim de 2021.

As negociações ocorriam nos últimos dias, tanto para a rescisão de Sóbis com o Ceará, quanto para o acordo com o Cruzeiro, que era dificultado por uma ação trabalhista que o atleta movia na justiça, no valor de R$ 3,2 milhões. O clube havia sido condenado em primeira instância, mas a ação chegou ao fim graças a um acordo entre as partes, segundo informações do time mineiro.

Leia Também Felipão diz que Cruzeiro está perto de anunciar reforços para o resto da Série B

O Cruzeiro foi atrás de Sóbis para atender a um pedido de Felipão por mais jogadores experientes no elenco. O treinador considerava que o time era muito jovem para a disputa da série B e queria corrigir isso para o segundo turno do torneio, e já havia dito que reforços deveriam ser confirmados nesta semana, e o clube recentemente trouxe o também atacante William Pottker.

Sóbis foi contratado pelo Cruzeiro em 2016 junto ao Tigres, gerando uma das muitas dívidas do clube que foram contestadas na Fifa - a diretoria do clube conseguiu chegar a um acordo com o time mexicano para o pagamento da pendência em julho, no valor total de R$ 17 milhões, dos quais uma parte já foi paga e a outra será em dezembro.

TÁ DE VOLTA! Campeão com a camisa celeste, Rafael Sóbis assina com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Bem-vindo, Sóbis! ⚪️ Saiba mais: https://t.co/llxA7fYNUh#UmTimedeTodos pic.twitter.com/aVPBYFNRBp — Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) November 12, 2020

Em campo, Sóbis foi uma das principais peças para ajudar o Cruzeiro a escapar do rebaixamento em 2016. Também ajudou a equipe a conquistar a Copa do Brasil em 2017 e 2018 e o Campeonato Mineiro em 2018. Foram 119 jogos e 28 gols nesta passagem.

Sóbis chegou ao Ceará este ano com status de principal contratação do ano, após não brilhar no Inter em 2019. No entanto, acabou perdendo espaço com a concorrência de Cléber e, mais recentemente, de Felipe Vizeu. Ele marcou oito gols em 41 jogos pela equipe alvinegra e foi campeão da Copa do Nordeste.

O Cruzeiro atualmente está na 15ª colocação na série B com 24 pontos, quatro a mais que o Náutico, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.