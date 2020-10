Cruzeiro paga dívidas na Fifa e é liberado para contratar jogadores

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira,que está livre da punição imposta pela Fifa. Assim, poderá voltar a registrar novos jogadores no clube e na CBF. A sanção era resultado da ação imposta pelo Zorya, da Ucrânia, referente à aquisição do atacante Willian, atualmente no Palmeiras, em 2014. "A sanção de transfer ban, aplicada pela Fifa, está cancelada! Desta forma, o Cruzeiro pode voltar a registrar atletas em todas as suas categorias", escreveu o clube mineiro em suas redes sociais.

O Cruzeiro recebeu a punição da Fifa em 2 de setembro. Na ocasião, em comunicado oficial, contestou a sanção aplicada, alegando que havia pago a dívida no valor de 1,1 milhão de euros (cerca de R$ 7,3 milhões, na cotação atual) pela contratação do jogador.

Mas a quitação do débito foi anunciada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues um dia após a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari, há duas semanas. Esse era um dos compromissos da diretoria com o novo treinador. O clube também anunciou há dez dias o pagamento de dívidas em torno de R$ 10 milhões relativas à aquisição do atacante Ramón Ábila e com a comissão técnica do ex-treinador Paulo Bento.

Desta forma, o Cruzeiro vai poder contratar jogadores para reforçar a equipe, 18ª colocada na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.