Cruzeiro para no travessão, empata com Guarani e fica longe do acesso na Série B

O Cruzeiro chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na Série B e praticamente deu adeus ao sonho de acesso. Nesta quarta-feira, empatou com o Guarani, por 1 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas, após acertar o travessão em três oportunidades. Com o resultado, chegou aos 32 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que de um possível retorno à elite do futebol nacional. Já o Guarani subiu para os 42, ainda na briga pelas primeiras posições.

O Guarani não sabe o que é vencer o Cruzeiro desde 17 de outubro de 2004, quando, sob comando de Jair Picerni, fez 2 a 0, no Brinco de Ouro, com gols de Roncato e Viola. De lá para cá, o time bugrino amargou quatro empates e duas derrotas.

Após a derrota para o CSA, Vanderlei Luxemburgo apostou em um ataque mais experiente para o duelo contra os campineiros. Marcelo Moreno foi o líder da equipe dentro de campo e o responsável pelas principais oportunidades de gol da equipe celeste. No entanto, as redes só foram balançadas por um defensor. Giovanni cobrou escanteio na cabeça de Ramon, que abriu o marcador aos 12 minutos.

O Guarani não se encolheu após o gol, foi em busca do empate e chegou a dominar o duelo, mas a sorte jogou contra. O arremate de Júlio César carimbou o travessão. Mateus Ludke também teve grande chance, porém, jogou para fora. Quando o clube bugrino acertou o alvo, Fábio apareceu para brilhar.

Com o passar do tempo, o Guarani começou a mostrar nervosismo e errar lances teoricamente fáceis, bem semelhante ao segundo tempo do Cruzeiro contra o CSA, no qual o time celeste sofreu um 'apagão'. No entanto, esta fase durou apenas alguns minutos, e o time mineiro acabou não aproveitando as chances criadas.

O Cruzeiro voltou a cometer os mesmos erros do passado no segundo tempo e viu o Guarani empatar logo aos quatro minutos. Principal destaque do time campineiro na etapa inicial, Matheus Ludke enfim conseguiu marcar. Bruno Sávio passou por Rômulo e cruzou para o lateral, que dominou na barriga e chutou para superar Fábio.

O jogo ficou aberto, com bons lances de ambos os lados. O Cruzeiro chegou a marcar o segundo, com Bruno José, mas o árbitro acabou anulando a jogada, após confirmação do VAR. A decisão foi um balde de água fria no time celeste, e Fábio começou a brilhar, com importantes defesas, o que fez Luxemburgo mexer na equipe e promover a estreia de Keké.

O VAR, porém, foi pivô de polêmica na reta final. Ao analisar um impedimento que poderia virar expulsão de Bruno Silva, o árbitro de vídeo demorou mais de quatro minutos para confirmar o impedimento marcado pelo assistente. No entanto, o Cruzeiro, apesar de jogar os minutos finais com um homem a mais - Bidu levou o vermelho - não conseguiu evitar o empate e teve as melhores oportunidades com Ramon, que cabeceou no travessão, e na falta de Eduardo Brock, que também acertou o poste.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Brusque, sábado, às 16h. No domingo, às 11h, o Cruzeiro recebe o Brasil, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 CRUZEIRO

GUARANI - Rafael Martins; Matheus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves (Índio) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Maxwell); Bruno Sávio, Júnior Todinho (Lucão do Break) e Júlio César (Andrigo). Técnico: Daniel Paulista.

CRUZEIRO - Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura (Raúl Cáceres), Flávio, Giovanni (Ariel Cabral) e Claudinho (Bruno José); Vitor (Keké) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Ramon, aos 12 minutos do primeiro tempo; Matheus Ludke, aos 4 do segundo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Júnior Todinho, Ronaldo Alves e Thales (Guarani) e Ramon (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Bidu (Guarani).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.