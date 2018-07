Cruzeiro pede e Federação adia estreia no Mineiro O Cruzeiro ganhou uma mãozinha da Federação Mineira de Futebol nesta quinta-feira. A equipe celeste, que estrearia no Campeonato Mineiro de 2012 no dia 29 de janeiro, teve sua partida contra o Nacional, pela primeira rodada, adiada para o dia 16 de fevereiro. Com isso, o elenco cruzeirense poderá realizar um mês inteiro de pré-temporada, já que sua estreia será apenas em 5 de fevereiro, contra o Guarani, na Arena do Jacaré.