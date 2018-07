Cruzeiro perde do América-MG, de virada, em amistoso

Foi o último teste para o América-MG antes de sua estreia no estadual. A equipe enfrentará o Democrata, fora de casa, no próximo domingo, às 19h30. Já o Cruzeiro teve sua partida contra o Nacional adiada para o dia 16 de fevereiro e, por isso, estreara apenas no dia 5, diante do Guarani, pela segunda rodada.

A equipe americana começou melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 31 minutos. O meia Rodriguinho chutou de fora da área e o goleiro Rafael não conseguiu defender. O Cruzeiro reagiu logo na sequência e empatou após pênalti cometido por Neneca em Montillo. Wellington Paulista bateu e igualou o placar.

Aos 40 minutos, a dupla voltou a funcionar. Montillo roubou a bola no meio de campo e tocou para Wellington Paulista, que bateu cruzado e contou com a colaboração de Neneca para marcar.

No início do segundo tempo aconteceu o lance mais assustador da partida. O volante Rudnei, que havia acabado de entrar na equipe do Cruzeiro, chocou-se com seu companheiro Diego Renan. Ele sofreu um corte na cabeça e saiu de campo, para a entrada de Amaral, também com o nariz sangrando.

Quando parecia que o placar seria mantido até o final, o América-MG reagiu e conseguiu a virada. Aos 40 minutos, Adeílson fez bela jogada, invadiu a área e empatou a partida. Nos acréscimos, Bruno Meneghel cobrou bem pênalti cometido por Marcelo Oliveira e definiu a vitória.