Cruzeiro perde para o Atlético-MG e deixa a liderança

No clássico dos opostos, o Atlético Mineiro venceu o rival Cruzeiro, neste domingo, por 4 a 3 e chegou aos 34 pontos, deixando a zona de rebaixamento após 21 rodadas. O time celeste, por sua vez, perdeu o último clássico mineiro da década e a liderança do Campeonato Brasileiro, que chegou à sua 31.ª rodada. A equipe do técnico Cuca continua com 54 pontos, mas com um saldo de gols inferior ao do Fluminense, novo líder - 18 a 11. O Atlético está empatado na pontuação com o Vitória, mas leva vantagem por ter duas vitórias a mais que a equipe baiana - 10 a 8 - e subiu para o 16.º lugar na tabela.

Implacável no primeiro tempo, quando marcou três gols, o atacante Obina foi o nome da partida, que aconteceu no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O time do técnico Dorival Júnior chegou a fazer 4 a 1, mas não segurou a reação do adversário, que esteve perto do empate, resultado que o manteria na ponta do campeonato. Como o mando de campo era do Cruzeiro, apenas os torcedores celestes puderam acompanhar a partida, conforme acordo firmado pelas diretorias dos dois clubes no primeiro semestre.

Mesmo sem o apoio das arquibancadas, o time alvinegro entrou em campo mais ligado na partida. Logo aos 7 minutos, Obina mostrou que estava inspirado e concluiu de cabeça um cruzamento do lateral-esquerdo Leandro. A bola ainda tocou no travessão antes de balançar a rede do gol de Fábio. Após o início inseguro, o Cruzeiro aos poucos conseguiu reequilibrar as ações ofensivas. Mas, aos 23, Obina mostrou oportunismo na área e fez o segundo.

O time de Cuca teve logo em seguida a chance de diminuir, quando o árbitro Sandro Meira Ricci marcou pênalti em Edcarlos. O argentino Montillo foi para a cobrança, tentou uma "cavadinha", mas pegou muito embaixo da bola e jogou-a por cima do gol de Renan Ribeiro. "Ele quis desmerecer a gente e acabou chutando para fora", afirmou o jovem goleiro alvinegro ao final do primeiro tempo.

A irritação dos torcedores cruzeirenses aumentou quando Obina, de carrinho, fez 3 a 0, aos 30 minutos. Seis minutos depois, Gilberto - que havia entrado no lugar de Diego Renan pouco antes - melhorou a situação da equipe celeste ao acertar um chute forte, no ângulo esquerdo. A equipe se animou com o gol e esteve perto de marcar o segundo.

Na volta do intervalo, a pressão continuou, mas os cruzeirenses pecavam nas finalizações. O Atlético, por outro lado, continuava eficiente. Na primeira vez que chegou ao gol adversário na etapa final, ampliou o placar. Aos 21 minutos, o volante Serginho cobrou escanteio e o zagueiro Réver marcou de cabeça: 4 a 1.

No entanto, o Cruzeiro provou que a partida não estava liquidada e reagiu aos 31 minutos. O atacante Thiago Ribeiro marcou depois que Renan Ribeiro não segurou a finalização do argentino Farías. Aos 33, novamente Thiago Ribeiro fez o terceiro do time celeste. Apesar da pressão final, o Atlético conseguiu controlar a partida e conseguiu segurar a vitória.

"A equipe foi guerreira. É difícil até falar o quanto o torcedor estava esperando esse momento de vitória", comemorou Obina. "Hoje (domingo) a gente mostrou que tem qualidade e a partir de agora as outras equipes passarão a olhar para o Atlético com mais respeito", completou o atacante Diego Tardelli. Já o goleiro cruzeirense Fábio atribuiu a derrota ao excesso de falhas de sua equipe. "Foi um jogo em que a gente errou muito".

CRUZEIRO - 3 - Fábio; Jonathan (Pablo), Cláudio Caçapa, Edcarlos e Diego Renan (Gilberto); Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná (Roger) e Montillo; Thiago Ribeiro e Ernesto Farías. Técnico: Cuca.

ATLÉTICO-MG - 4 - Renan Ribeiro; Rafael Cruz, Réver, Werley e Leandro; Zé Luís, Serginho, Renan Oliveira (Alê) e Diego Souza (Joedson); Obina e Diego Tardelli (Daniel Carvalho). Técnico: Dorival Júnior.

Gols - Obina, aos 7, aos 23 e aos 30, e Gilberto, aos 36 minutos do primeiro tempo. Réver, aos 21, e Thiago Ribeiro, aos 31 e aos 33 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Diego Renan e Fabrício (Cruzeiro), Werley, Obina, Rever e Daniel Carvalho (Atlético-MG); Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).