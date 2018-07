Cruzeiro perde pênalti e fica no empate sem gols com a Chapecoense no Mineirão

Em jogo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Chapecoense ficaram no empate por 0 a 0, neste domingo, em duelo válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade, a equipe celeste foi a 38 pontos e permaneceu na 12.ª colocação, ainda ameaçada pelo rebaixamento. O time catarinense chegou aos 42 pontos, na 10.ª colocação.

O Cruzeiro começou melhor a partida. Em cinco minutos, o time mineiro chegou três vezes com perigo. Aos 4, Lucas pegou sobra de uma jogada de lateral e mandou uma bomba na trave do adversário. Os visitantes responderam aos 6, com Kempes. O atacante arriscou da meia-lua, no cantinho, mas Rafael deu um tapa para evitar o gol dos visitantes.

Os donos da casa mantiveram o domínio do jogo e, aos 23 minutos, quase chegaram ao primeiro gol. Rafael Sóbis chutou forte, mas Gimenez desviou para salvar a Chapecoense. Aos 37, Ábila chegou bem, mas o goleiro Danilo saiu para tirar de soco. No rebote, Rafael Sóbis tentou se aproveitar, mas Danilo salvou com os pés.

No fim do primeiro tempo, o time mineiro saiu reclamando de um pênalti em jogada de Robinho e Gimenez. A bola pegou na mão do jogador do time catarinense. Na volta do intervalo, os donos da casa conseguiriam a penalidade máxima. Aos 8 minutos, Cleber Santana errou a saída de bola, Ábila foi para a disputa com Danilo, mas sofreu a falta dentro da área. Na cobrança, o mesmo Ábila bateu e o goleiro salvou com o pé direito.

O Cruzeiro acertaria a trave aos 26 minutos. Mais uma vez Ábila teve a oportunidade, mas desperdiçou. A Chapecoense teria a melhor chance aos 45. Gil recebeu livre na esquerda, mas chutou para fora.

O próximo compromisso do Cruzeiro é na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time mineiro pega o Corinthians, às 21h45, novamente no estádio do Mineirão, no segundo jogo das quartas de final. Como perdeu em São Paulo por 2 a 1, a equipe do técnico Mano Menezes precisa vencer para avançar às semifinais.

A Chapecoense também volta as suas atenções para outra competição no meio da semana. Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o time catarinense vai à Colômbia para enfrentar o Junior Barranquilla, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador, às 17 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas às 19h30, a Chapecoense receberá o Santos, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 x 0 CHAPECOENSE

CRUZEIRO - Rafael; Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique (Ariel Cabral), Lucas Romero e Rafinha (Alisson); Robinho, Rafael Sóbis e Ábila. Técnico: Mano Menezes.

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Thiego, Neto e Dener Assunção (Gil); Matheus Biteco, Sérgio Manoel, Cleber Santana e Alan Ruschel (Hyoran); Ananias e Kempes (Bruno Rangel). Técnico: Caio Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Romero (Cruzeiro); Cleber Santana (Chapecoense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).