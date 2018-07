Cruzeiro perde por 2 a 0 para o América-MG em jogo-treino

Líder isolado do Brasileirão, o Cruzeiro não resistiu ao vice-líder da Série B, o América-MG, e foi derrotado por 2 a 0, em jogo-treino realizado nesta segunda-feira, na reapresentação do time após goleada no sábado. As duas equipes mandaram seus reservas, ou aqueles que não foram titulares no fim de semana, a campo na Toca da Raposa II.

Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira escalou somente que não atuou os 90 minutos na goleada de 5 a 0 sobre o Figueirense. Uma das novidades no time foi o volante Nilton, que participou do primeiro coletivo depois de se recuperar de uma torção no joelho direito.

O time teve ainda Dagoberto, Willian e Tinga. Assim, o time da casa jogou com Rafael; Mayke (Eurico), Alex, Manoel e Samudio; Nilton, Willian Farias e Tinga (Hugo); Marlone, Willian (Neilton) e Dagoberto (Judivan). Os titulares do Cruzeiro fizeram apenas trabalho regenerativo nesta segunda.

O América também não contou com força total. Segundo colocado na tabela da Série B, a equipe teve Ricardo; Júnior Lemos, César Lucena, Renato Santos e Eduardo (Thiago Santos); Diego, Doriva, Magrão e Tchô (Lucas Silva); Júnior Negão e Ricardinho (Dinei).

O meia Tchô foi um dos destaques do time visitante por ter participado dos dois lances que resultaram em gols no jogo-treino. Júnior Negão e Magrão foram os responsáveis por balançar as redes.