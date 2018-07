Cruzeiro perde 'queda de braço' e clássico será no domingo

Em nota oficial divulgada no fim da tarde desta segunda-feira, a FMF ponderou que a tabela do Campeonato Mineiro foi publicada em 28 de novembro, antes da formalização do calendário da Copa Libertadores. Assim, lembra que Cruzeiro e Atlético-MG sabiam que o time de pior campanha na fase de classificação teria que entrar em campo no domingo, dia 12 de abril, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Nos planos do Cruzeiro estava jogar a semifinal no sábado, deixando a partida do Atlético-MG para o domingo. Só que os dois gigantes de Minas Gerais perderam na última rodada, terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, e têm que se enfrentar na semifinais.

O Atlético-MG não abriu mão de atuar no domingo porque joga na quinta-feira à noite, no Independência, contra o Santa Fe, da Colômbia. A FMF fez as contas e mostrou: se a semifinal fosse às 18h30 do sábado, os atleticanos descansariam por 43 horas, menos do que o tempo que terá o Cruzeiro com a solução encontrada.

A FMF não esconde que também pesou a opção da emissora detentora dos direitos de transmissão (a Globo), que pediu o clássico no domingo. A data da segunda partida da semifinal ainda não foi decidida, para que clubes, federação, Globo e Conmebol cheguem a um acordo. Novamente há o problema de o Cruzeiro atuar na terça, desta vez em casa, contra o Universitário de Sucre. O Atlético tem jogo marcado para a quarta-feira anterior, no México, e é contra jogar pelo Mineiro no sábado.

A outra chave semifinal vai começar a ser decidida no sábado, às 16h, com o Tombense recebendo a Caldense em Tombos. A volta deverá ser em Poços de Caldas.