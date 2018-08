Cruzeiro permanece no Rio após vitória e Mano comanda treino nas Laranjeiras

O Cruzeiro optou por permanecer no Rio de Janeiro após a vitória sobre o Flamengo por 2 a 0 na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o elenco treinou nas Laranjeiras de olho no novo duelo contra a equipe rubro-negra, domingo, no Maracanã, mas agora pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes informou que manterá o rodízio de jogadores no Cruzeiro e poupará alguns jogadores. Só não informou quantos reservas mandará a campo. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto que os que não atuaram na partida de quarta fizeram um trabalho tático no gramado.

O goleiro Fabio concordou com a maneira como o treinador vem conduzindo os trabalhos e acha que com a sequência de jogos é fundamental poupar os jogadores para evitar lesões. "Tem que ter muita sabedoria, usar bastante o departamento de fisioterapia, de fisiologia. É crucial para se manter bem equilibrado em todas as competições. Chega uma hora em que você não tem mais peças de reposição", disse em entrevista ao Sportv.

Na sexta e no sábado, o Cruzeiro treinará no Centro de Capacitação Física do Exército, na região da URCA. A equipe mineira ocupa a oitava posição da competição, com 25 pontos, enquanto o time carioca é o vice-líder, com 34.