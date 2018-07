Cruzeiro pode chegar ao título neste domingo mesmo com derrota

O Cruzeiro ficou muito perto do título brasileiro depois de derrotar o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre nesta quinta, encerrando a 35ª rodada. No próximo domingo, o time mineiro pode erguer a taça pela segunda vez seguida mesmo com derrota diante do Goiás, no Mineirão. Nesse cenário, o São Paulo não pode bater o Santos, no clássico paulista da Arena Pantanal. Se empatar, o rival cruzeirense ainda pode empatar a pontuação, mas acaba superado no número de vitórias (22 a 21).

Com os resultados da 35.ª rodada, apenas Cruzeiro e São Paulo podem ser campeões em 2014. A diferença entre os dois times é de sete pontos - nove pontos ainda serão disputados até o fim do campeonato. Uma vitória simples diante do Goiás dá à equipe de Marcelo Oliveira o bicampeonato brasileiro, independentemente do resultado da partida de Cuiabá entre os times paulistas.

A briga pelas vagas do G-4 continua acirrada. O São Paulo garante presença na Libertadores com vitória sobre o Santos. O Corinthians, por sua vez, não tem chances matemáticas de voltar à competição continental nesta rodada. Mesmo se vencer o Grêmio em casa, o time corintiano abrirá, no máximo, seis pontos de vantagem sobre o quinto colocado. A equipe, entretanto, tem menos vitórias que seus adversários diretos e pode ser ultrapassada caso perca as duas últimas partidas, contra Fluminense, no Rio, e Criciúma em casa.

A rodada 36 do Brasileirão ainda traz outro confronto direto na briga pela Libertadores. O Inter, com 60 pontos, recebe o Atlético-MG no Beira-Rio na tentativa de se consolidar entre os quatro primeiros do Brasileirão - a equipe mineira tem um ponto a mais. O Fluminense, com chances ínfimas, enfrenta o Sport fora de casa. A equipe carioca soma 57 pontos no campeonato.

REBAIXAMENTO

A vitória da Chapecoense sobre o Fluminense esquentou a luta contra o descenso. Os catarinenses chegaram a 39 pontos, mesmo número do Palmeiras. Vitória e Coritiba têm 38. Os resultados da antepenúltima rodada podem definir dois rebaixados: Criciúma, que soma 30 pontos - a oito do 17.º colocado -, e Botafogo, com 33. O último colocado enfrenta o Flamengo no Maranhão, enquanto o time de Vagner Mancini pega a Chapecoense fora de casa.

O Palmeiras, sob risco, encara o Coritiba fora de casa neste fim de semana. Dependendo dos resultados, o time paulista pode voltar à zona de rebaixamento depois de 11 rodadas. Já o Vitória, outro adversário direto, vai a Florianópolis medir forças com o Figueirense, que soma 43 pontos e ainda não está totalmente livre da queda para a Série B.