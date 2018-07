Cruzeiro pode poupar titulares diante da Ponte Preta Preocupado com a partida de volta contra o Flamengo na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro precisa vencer para se classificar, o técnico Marcelo Oliveira estuda poupar parte dos titulares no confronto deste sábado diante da Ponte Preta. E as condições físicas dos atletas, segundo ele, serão o parâmetro para definir o grupo que começará o jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, marcado para começar às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.