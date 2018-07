Cruzeiro pode ter equipe reforçada contra o Flamengo

Fabrício não atuou no fim de semana por causa de dores no abdômen. Ele será reavaliado pelo departamento médico, que definirá sua presença no jogo contra o Flamengo. "Tem que ter calma. O pessoal se reapresenta terça à tarde e teremos o retorno, quem sabe, do Fabrício, que é importantíssimo, do Gil", disse Cuca.

O zagueiro Gil cumpriu suspensão automática contra o Vasco e foi substituído por Edcarlos. Agora, aguarda a definição de quando ocorrerá o julgamento da sua expulsão contra o Corinthians. Cuca, porém, não demonstrou preocupação com a chance de perder o jogador por mais uma partida.

"O Edcarlos entrou e fez até gol. A gente fica feliz com o grupo que tem, o pessoal todo dando conta do recado, mais uma vez enfatizando que chegamos a duas rodadas do fim do campeonato com chances de ser campeão. Vamos nos manter vivos, se Deus quiser, até a última rodada. Vamos com calma definir a equipe durante a semana", comentou.