Cruzeiro pode ter quatro desfalques na Libertadores

O técnico Adilson Batista pode ter problemas para escalar o Cruzeiro no importante confronto diante do Colo-Colo, no Chile, quinta-feira, pela Copa Libertadores. Isto porque Kleber, Fabinho, Henrique e Diego Renan estão em recuperação e podem desfalcar a equipe.

O atacante Kleber sentiu uma fisgada na coxa esquerda na partida de domingo contra o Ipatinga, mesmo jogo em que o volante Fabinho recebeu uma pancada no tornozelo direito. Henrique, por sua vez, está com conjuntivite.

Já o lateral Diego Renan se recuperou de um cansaço muscular e enfrentou o Ipatinga, mas Adilson explicou que ainda é cedo para confirmá-lo. "Temos o Fabinho e o Kleber com dor, o Diego Renan suportou, mas vamos ver se não aparece mais nada. O Henrique ficou e não participou do jogo contra o Ipatinga", avaliou o treinador.

O Cruzeiro lidera o Grupo 7 da Copa Libertadores com 10 pontos, os mesmos do Vélez Sarsfield. O Colo-Colo é o terceiro com sete.