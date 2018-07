Cruzeiro pode ter três desfalques contra o Guarani O técnico Adílson Batista pode ter alguns problemas para escalar o Cruzeiro no confronto com o Guarani, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E o primeiro deles é a ausência do volante Fabrício, que sentiu um estiramento muscular no músculo posterior da coxa direita e pode ficar fora por até dez dias.