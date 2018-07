Cruzeiro põe reservas para encarar Grêmio no Brasileirão

Se vencer o Grêmio na noite desta quinta-feira noite, na Arena do clube gaúcho, o Cruzeiro dará mais um grande passo para conquistar o título brasileiro - nesse caso, vai precisar de apenas mais uma vitória nas três partidas que lhe restarão. Nem por isso o técnico Marcelo Oliveira escalará força máxima no jogo marcado para as 21h50. Ao contrário, vai colocar apenas três titulares (Fábio, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart) desde o início.

Marcelo Oliveira está preocupado com o desgaste físico de seus jogadores e também pensa na decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, quando o Cruzeiro deverá ter de lutar bastante contra o Atlético-MG para tentar reverter a desvantagem de 2 a 0 que sofreu na primeira partida.

Luiz Felipe Scolari, por sua vez, vai escalar o time mais forte possível para o confronto. Com 60 pontos, o Grêmio está na luta por vaga na Libertadores e vem de uma sequência de bons resultados - quatro vitórias e dois empates nas últimas seis partidas. Os gaúchos sabem que a vitória é fundamental e vão contar esta noite com o apoio maciço da torcida.

A expectativa é de que a Arena fique lotada. A direção gremista espera pelo menos 45 mil torcedores no estádio. Para os cruzeirenses foram reservados apenas 300 ingressos.

Na quarta-feira, o Grêmio fez um treino sem a presença da imprensa - e também sem Felipão, liberado para resolver problemas particulares - e procurou “esconder’’ a escalação do time. Mas o único desfalque certo é o volante Fellipe Bastos, suspenso por ter recebido terceiro cartão amarelo contra o Criciúma.

Riveros era dúvida por ter atuado pela seleção paraguaia na terça-feira, mas voltou a tempo a Porto Alegre (chegou quarta-feira pela manhã) e com isso garantiu sua escalação.

Após o time ter alcançado o G-4 - antes da rodada ocupava o quarto lugar -, o desafio é se manter no “grupo da Libertadores’’ até o final. “Trabalhamos muito para entrar no G-4 e conseguimos. A partir de agora, teremos quatro decisões pela frente e a primeira delas é contra o Cruzeiro. Vamos lutar muito para nos mantermos entre os clubes que irão disputar a próxima Libertadores’’, disse o goleiro Marcelo Grohe.

No Cruzeiro, além de poupar alguns titulares, Marcelo Oliveira não pode contar com o volante Henrique, suspenso, e com o atacante Marcelo Moreno, impedido de jogar por força contratual - seus direitos pertencem ao Grêmio.

Tabu. Para ficar ainda mais perto do título brasileiro esta noite, o Cruzeiro terá também de superar um incômodo tabu: há sete anos que o time não vence o rival atuando no Sul. Neste período foram seis derrotas e apenas um empate, obtido em 2009 em jogo da Libertadores - na ocasião, o Grêmio foi à final do torneio continental.

No entanto, a série sem vitórias e os desfalques do time não assustam quem vai jogar. Para Julio Baptista, um dos mais experientes da equipe, o fato de o Cruzeiro estar lutando por títulos é um fator a mais de confiança para qualquer jogador que entre em campo para defender a equipe.

“Jogador gosta de emoção, de viver essa situação disputando títulos. Quando não disputa títulos perde um pouco da motivação. Quando disputa, tem que manter a atenção e o foco para os momentos decisivos’’, afirmou. “A preparação é muito mental, de pensar que é um jogo importante, que pode fazer tudo certo. Eu penso sempre no adversário mais forte, em jogo mais difícil, porque assim consigo me manter em um nível de atenção muito forte’’, completou Julio Baptista.

GRÊMIO x CRUZEIRO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel e Rhodolfo; Zé Roberto, Ramiro, Walace, Giuliano e Riveros; Dudu e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Léo, Bruno Rodrigo e Samudio; Willian Farias, Nilton, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Marquinhos e Júlio Baptista. Técnico: Marcelo Oliveira.

Juiz: Vinícius Furlan (SP)

Local: Arena do Grêmio

Horário: 21h50

Na TV: SporTV