Cruzeiro poupa contra o Coritiba já pensando no clássico Com as atenções voltadas para o clássico contra o Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai poupar alguns jogadores no jogo deste domingo contra o Coritiba, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 37.ª rodada. É o caso do lateral-esquerdo Everton, que está pendurado com dois cartões amarelos.